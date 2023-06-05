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教育
2023年6月5日星期一
智學公民 第063期
體育指引更新 促避中午烈日戶外活動 教局籲警惕酷熱 教師：或到禮堂上課 安全為先
調查：吸內地生報DSE 六成考生不太支持
持續旅遊11人爭一席 都大最熱課程
公民點對點：全球米荒 20年來最嚴重
公民點對點：如何讓14億人吃飽？
議題解碼：疫後跨境新動向
2022/23學年時事基本法問答比賽
法治教育：公眾諮詢
參考答案
快問快答：工傷
焦點新聞
快問快答：工傷
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【明報專訊】受工作環境、工作性質等不同因素影響，僱員在工作期間可能因工受傷、患病，甚至死亡。根據法例，僱員於受僱期間因工遭遇意外受傷、患上訂明職業病或死亡，可獲補償。你認識什麼是工傷嗎？
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