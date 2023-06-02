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教育

JUPAS首輪改選 中大、教大體育 約40人爭一額

【明報專訊】中學文憑試（DSE）7月19日放榜，大學聯招（JUPAS）首輪改選於5月31日結束。根據各大學昨提供Band A（首三志願）報讀人數對比學額的數據，競爭較激烈的學科包括中大「健康與體育運動科學」，平均42人爭一額；教大提供10個學額、與歷史教育隔年開辦的「中國歷史教育榮譽學士」，平均41人爭一額。浸大「傳理學學士（榮譽）遊戲設計與動畫主修」則錄得37人爭一額。

體育課程均受學生歡迎，教大「體育教育榮譽學士」提供28個學額，有1022人報讀，平均37人爭一額；浸大「體育及康樂管理文學士（榮譽）」獲605人報讀，平均28人爭一額。

理大旅管17爭1 港大幼教16

至於個別大學競爭最激烈的學科，理大是「酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程」（17人爭一額）；城大是「社會及行為科學系」（33人爭一額），該科主修選項包括犯罪學及社會學、心理學、社會工作，同屬社會科學學士。港大競爭最激烈的是「教育學士（幼兒教育及特殊教育）」，平均16人爭一額。

中大IBBA 2310人報

科大提供最多人報名首三志願的課程資料，工程學獲1446人報讀，學額532個；其次是工商管理，有753人報讀，學額377個。中大「工商管理學士綜合課程」（IBBA）獲2310人放首三志願，競逐222個學額。

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