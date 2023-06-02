明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

小一派位82%「頭三」 15年高 2萬學生參加20年低 有校長料滿意率續升

【明報專訊】小一「統一派位」（俗稱大抽獎）下周三（7日）放榜，教育局昨公布今年有20,355名兒童參加統一派位，當中16,688人獲派首三志願，滿意率約82%，連同自行分配學位階段，滿意率達91.2%，兩者均為15年來最高。有小學校長認為滿意率高屬意料之內，「學生少咗好多」，包括移民離港，以及流向直資、私立和國際學校等，料滿意率來年續升。

連同自行分配 滿意率91%

教育局昨公布最終有20,355名學童參加小一統一派位，較年初估算約2.2萬人少。若比較去年統一派位人數22,898（見圖），按年跌11%，而數字是至少20年新低，較2017、2018年派位人數高峰少約1.1萬人。

教育局早前宣布減少資助學校小一叩門位，每班一律減一個。中華基督教會協和小學（長沙灣）叩門位由全級15個減至10個，校長蔡世鴻稱，大方向會盡量不收原派同區收生困難學校的學生，他稱學生人口「有水位」，相信學額仍是供過於求，加上流動大，「學生是全港流動，國際、直資學校、名校有空缺，幾遠都去」，若該校學生流失，會以叩門生填補。

7號放榜 13至14號註冊

教育局表示，「統一派位」家長將於6月7日及8日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》，若家長在「選擇學校表格」內已填寫手機號碼，並同意透過手機接收派位結果，他們會於6月7日透過電話短訊得知統一派位結果；使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於同日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局提醒學生家長可於6月13日或14日，在指定時間到子女獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能於有關日期辦理，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位。

上 / 下一篇新聞