小一派位82%「頭三」 15年高 2萬學生參加20年低 有校長料滿意率續升

連同自行分配 滿意率91%

教育局昨公布最終有20,355名學童參加小一統一派位，較年初估算約2.2萬人少。若比較去年統一派位人數22,898（見圖），按年跌11%，而數字是至少20年新低，較2017、2018年派位人數高峰少約1.1萬人。

教育局早前宣布減少資助學校小一叩門位，每班一律減一個。中華基督教會協和小學（長沙灣）叩門位由全級15個減至10個，校長蔡世鴻稱，大方向會盡量不收原派同區收生困難學校的學生，他稱學生人口「有水位」，相信學額仍是供過於求，加上流動大，「學生是全港流動，國際、直資學校、名校有空缺，幾遠都去」，若該校學生流失，會以叩門生填補。

7號放榜 13至14號註冊

教育局表示，「統一派位」家長將於6月7日及8日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》，若家長在「選擇學校表格」內已填寫手機號碼，並同意透過手機接收派位結果，他們會於6月7日透過電話短訊得知統一派位結果；使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於同日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局提醒學生家長可於6月13日或14日，在指定時間到子女獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能於有關日期辦理，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位。