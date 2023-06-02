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教育
2023年6月2日星期五
語文同樂 第649期
小一派位82%「頭三」 15年高 2萬學生參加20年低 有校長料滿意率續升
JUPAS首輪改選 中大、教大體育 約40人爭一額
駐景點迎客 「青年大使」接受報名
書與人生：從受助到助人：饒文傑
書與人生：新經驗 「改變」過去
範文天空：元曲問答
範文天空：元曲兩首的現代意義
妙文精點：左手交右手 斂財者的「領教遷善」
自然手札：瓜果的姿態
時事中文：邊塞換新貌
考考你答案
語文小錦囊：鐘聲響起……
講故事：救火專家
書與人生：從受助到助人：饒文傑
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【明報專訊】「寫作於我是其中一個有助提升精神健康的方式。」
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小一派位82%「頭三」 15年高 2萬學生參加20年低 有校長料滿意率續升
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小一派位82%「頭三」 15年高 2萬學生參加20年低 有校長料滿意率續升
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講故事：救火專家
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