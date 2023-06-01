報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
教育
2023年6月1日星期四
公民學堂 第034期
六成直資申加學費 兩年最多 稱資助沒增、成本上漲 男拔小一加15%
620幼園申加學費 按年增41%
自家公司辦作坊沒申報 前中學教師認罪候判
世界之最：日照最長一天
世界之最：費爾班克斯午夜太陽節
新聞有常識：書聲朗朗
時事懶人包：易通行挑戰多
影視看文化：如何以影視產業宣傳香港？
解讀關鍵詞：加密貨幣
知識寶庫：中國多管齊下 保能源安全
大開眼界：國際原子能機構
放眼中國：淄博燒烤
價值觀解碼：共同福祉
大開眼界：國際原子能機構
prev
next
【明報專訊】國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，簡稱IAEA）是推動核技術安全、可靠與和平使用的國際機構。
上 / 下一篇新聞
六成直資申加學費 兩年最多 稱資助沒增、成本上漲 男拔小一加15%
620幼園申加學費 按年增41%
自家公司辦作坊沒申報 前中學教師認罪候判
世界之最：日照最長一天
世界之最：費爾班克斯午夜太陽節
新聞有常識：書聲朗朗
時事懶人包：易通行挑戰多
影視看文化：如何以影視產業宣傳香港？
解讀關鍵詞：加密貨幣
知識寶庫：中國多管齊下 保能源安全
大開眼界：國際原子能機構
放眼中國：淄博燒烤
價值觀解碼：共同福祉
六成直資申加學費 兩年最多 稱資助沒增、成本上漲 男拔小一加15%
620幼園申加學費 按年增41%
自家公司辦作坊沒申報 前中學教師認罪候判
世界之最：日照最長一天
世界之最：費爾班克斯午夜太陽節
新聞有常識：書聲朗朗
時事懶人包：易通行挑戰多
影視看文化：如何以影視產業宣傳香港？
解讀關鍵詞：加密貨幣
知識寶庫：中國多管齊下 保能源安全
放眼中國：淄博燒烤
價值觀解碼：共同福祉
prev
next