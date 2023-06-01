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教育

自家公司辦作坊沒申報 前中學教師認罪候判

【明報專訊】宏信書院一名前中學教師，涉嫌於前年隱瞞其服務供應商主要股東身分，詐騙學校委聘該服務供應商為學生舉辦一個工作坊，早前被廉署落案起訴，他昨在屯門裁判法院承認一項欺詐罪，暫委裁判官將案件押後至6月21日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。

收校方4.8萬 須全數賠償

認罪的被告劉達理，32歲，基督教香港信義會宏信書院（宏信書院）前教師，暫准保釋。暫委裁判官朱仲強頒令被告須向宏信書院賠償4.8萬元，即涉案的服務費金額。

案情指出，案發時被告劉達理任職宏信書院設計科教師，宏信書院的指引規定，如涉及採購及物料供應的職員得知其本人或家人與供應商或承辦商有任何關係，須盡早向法團校董會書面申報。

交兩份價單 薦自己公司

劉達理於2021年4月被委派在同年6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊，於2021年5月中，他卻提議學校舉辦一個「設計—玩具及模型工匠工作坊」，他其後向學校提交兩份報價單，並建議委聘「Wonder Hobbys. Limited」（Wonder Hobbys）為25名學生舉辦該工作坊，報價為5萬元，較競爭對手低2000元。宏信書院批准該採購，Wonder Hobbys最終向學校收取4.8萬元，為24名學生舉辦該工作坊。

廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現被告案發時是Wonder Hobbys的董事和股東，持有該公司七成股份，但從來沒有向學校披露他在該公司的利益。調查亦發現，Wonder Hobbys收悉4.8萬元服務費用後，當中3萬元被轉帳至被告的個人戶口。

【案件編號：TMCC 613/23】

相關字詞﹕廉政公署 欺詐 中學教師 基督教香港信義會宏信書院

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