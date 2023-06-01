六成直資申加學費 兩年最多 稱資助沒增、成本上漲 男拔小一加15%

71間直資學校向教育局提交80份下學年學費通知書，其中49份申請加學費，31份凍結學費。部分學校在校網公布新學年擬定學費（見表）。聖保羅男女中學下學年中一暫擬學費72,400元，較本學年增加一成；小一學費亦加一成至70,700元。

直資會：疫下共渡時艱 疫後開支增

拔萃男書院申請上調15%小一至小六學費；中一至中六、IB課程一至二年級的學費，亦分別增約一成。校方回覆，決定調整方案前聽取了中小學部家長教師會的意見，並將方案以問卷形式諮詢全校家長，獲絕大多數回覆，對調整方案表示理解和同意。校方稱，調整學費後，將支持課程發展需要，亦會用於改善課室及其他硬件設施，提升互動學習成果。校方續稱，一直按同學需要和成績設立獎學金，獎學金會相應調升，「確保同學無論家境如何，都能夠在本校茁壯成長」。

直資學校議會主席陳狄安表示，很多學校疫情時與家長共渡時艱，學費加幅較輕微，而疫後學校活動復常、推展新的計劃，致開支增加，而面對通脹，學校營運成本亦上升。他又提及，教育局對直資學校的資助額，過往增幅減慢，上年度更錄得減幅，令有學校憂慮所獲的資助減少，故需要調整學費以維持高標準教育服務。

不排除移民因素 料非主因

至於學生流失的衝擊，陳狄安不排除部分學校考慮此因素調整學費，但相信非主要原因，因為移民潮已出現一兩年，學校已相應調整財政計劃。身兼英華書院校長的陳狄安稱，英華書院及小學決定下學年學費不變。

屬下有4間直資小學及兩間直資中學的保良局回覆，屬下陳守仁小學及林文燦英文小學因應校本需要，申請下學年加學費，學校會與家長保持緊密溝通，其餘屬校學費不變。此外，私立的香港培正小學亦通知家長下學年暫擬學費為61,400元，按年加5%。