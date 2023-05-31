5初小童1中度至嚴重散光 有弱視風險

中大：遺傳相關 宜8歲前治療

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊於2015至2020年，透過「香港兒童眼科計劃」蒐集及分析3704名6至8歲學童及5577名成年人的數據，結果發現本港學童患屈光散光（21.9%）及角膜散光（63.9%）的比率較其他城市高。

中大醫學院眼科及視覺科學學系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，散光的主要成因是眼角膜弧度不規則，散光眼睛的眼角膜弧度會如欖球，光線經角膜進入眼球後未能聚焦在單一焦點，導致影像模糊；而屈光散光是指總散光程度，角膜散光是指因眼角膜弧度不一而形成的散光。

譚說，散光可間接影響兒童的認知、語言及運動發展，兒童可佩戴合適鏡片作治療，否則或導致俗稱「懶惰眼」的弱視，如錯過8歲前的黃金治療期，視力或會永久受損。

或致懶惰眼 視力永久受損

團隊又邀請5708名學童及其11,416名父母，調查父母患散光對子女患散光的直接影響。研究發現，在生理、環境和社會人口等因素當中，父母遺傳是兒童患散光的最重要風險因素；如父母各有100度（中度）屈光散光，子女患屈光散光風險增加62%；如父母雙方患有200度或以上（嚴重）散光，子女患角膜散光風險高3倍。