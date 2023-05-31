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教育

小一每班減一叩門位 教局：如超收會跟進

【明報專訊】小一「統一派位」下周三（7日）放榜，不滿結果的家長可申請其他學校的「叩門位」（即候補位）。教育局昨宣布減少資助學校小一叩門位，每班一律減1個，25人「小班」叩門位由2變1，30人「大班」由3變2。小學一般會於校網公布取錄叩門生準則，但不少學校未列叩門額數目。有小學校長稱，除了每校特定的叩門額，如有獲派學生未註冊或轉校流失等，學校可取錄叩門生填補有關空缺，故各校實際取錄的叩門生數目不一。

試行3學年 小班2變1 大班3變2

以開辦5班小一「小班」的學校計算，叩門額將由原先全級10個減至5個。教育局昨致函小學公布安排，稱有關安排試行3個學年，即影響9月升小的幼稚園K3，以及現時K2及K1學生。局方9月點算每校學生人數時會查看學校叩門位使用，如有違規會跟進。

現時小學可自行釐定取錄叩門生準則、需遞交的資料，不少學校在校網載列詳情，例如軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）準則提及，曾在自行分配學位或統一派位階段（首3志願）選取該校的申請者，將獲優先面試機會，面試評審準則主要是禮貌、態度、語言表達及解難等能力。

津貼小學議會主席胡艶芬稱，新安排下仍設叩門位，只是減少了，相信影響不大。每校叩門位數目受其開設「大班」及「小班」，以及全級有多少班影響。她稱，假設放榜後所有學生都有到校註冊，該校叩門位數量便是按上述安排，不過當有學生無到校註冊，學校可取錄叩門生填補有關空缺，故實際叩門位仍有變數，而學校亦可選擇不填補因有人無到校註冊而產生的空缺。

胡稱，部分學校會優先考慮「1-1-1」的申請人（自行分配學位、統一派位甲及乙部均首選該校）的申請人，但亦會視乎面試表現，較少學校設筆試篩選。

料影響細 津小議會：冀減音樂椅效應

教育局表示，近年小一派位滿意率持續上升，家長希望子女轉讀其他學校的需求減少，在諮詢有關持份者，包括家庭與學校合作事宜委員會及部分辦學團體的意見後，決定於2023/24學年起試行公營小學每班減少1個叩門位的安排。胡艶芬稱，學界與局方一直商討減叩門位方案，期望減低「音樂椅效應」，又稱近年派位滿意率高，叩門「必要度」已減低。

相關字詞﹕教育局 小一 統一派位

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