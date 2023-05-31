Game Answers

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教育
2023年5月31日星期三
Smarties' Power English 第380期
小一每班減一叩門位 教局：如超收會跟進
5初小童1中度至嚴重散光 有弱視風險
小一轉私立 大成小學推「半留宿式」教學
生活關鍵詞：應試「攻略」
投稿園地：我的珍藏
視聽之娛：《配樂大師：ENNIO》——以音樂說故事 百年過後仍會記得的名字
生活關鍵詞：古代應試秘笈
詞中物：發動咒語應對煩擾
字煮文化：蒸釀崑崙瓜
Talk of the town : Summer vacation
Talk of the town : Summer of fun
Talk of the town Answers
Story : Summer holidays
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【明報專訊】■Game 1
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