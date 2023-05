【明報專訊】美國西部。無人的蒸汽火車站。炎熱而肅殺的靜默。三名面目猙獰的殺手緩緩而至,不知在等什麼人,悶得不太耐煩。只有滴水聲、電報機聲、生鏽的風車聲。火車轟隆隆到站,又轟隆隆離開,以為無人下車,忽然幾響口琴聲,原來主角已倏然而至。由靜默至孤響,幾聲口琴,精妙而簡單的聲音設計,卻已是最偉大的電影開首和配樂之一。這就是筆者最喜愛的電影《萬里狂沙萬里仇》(Once Upon a Time in the West,1968),而安尼奧摩利哥尼為之創作的配樂,也是我最愛的電影音樂。