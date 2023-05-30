明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

推6新幼園校舍 優先考慮搬校申請

【明報專訊】教育局昨宣布，推出6個新屋邨幼稚園校舍，邀請合資格申辦團體7月24日下午5時或之前申請。局方稱，特別鼓勵現時要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍；又稱會優先考慮「幼稚園教育計劃」的幼稚園擬作搬遷用途，如未能選出合適申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

分處觀塘屯門西貢東涌

6個新屋邨幼稚園校舍，分別位於觀塘欣榮街、屯門業旺邨、西貢安愉道、東涌第99區及第100區，並預計在2024至25年落成，每校提供6至12間課室。教育局受房委會委託提名營辦團體，上述校舍將以申辦團體互相競逐方式分配。

局方稱，正落實2022年《施政報告》公布的措施，今年底前提供10間幼稚園校舍，包括早前已分配的4間校舍，以及是次6間校舍，令分配的幼稚園校舍總數自2017/18學年以來增至31間。

教聯調查：逾八成幼園K1生減

此外，教聯會本月收集320份幼稚園問卷調查，約84%受訪學校反映申請報讀2023/24（下學年）K1幼兒班的學生人數減少，不足2%幼稚園稱報K1學生增加。而在1月初統一註冊日後，放棄學額的學生人數亦增加，約四成學校稱多了學生放棄學額。整體而言，受訪幼稚園認為學生人數減少的兩大因素是所在校區出生率的下跌（84%）、學生因移民退學（75%）。

教聯會歸納業界幾項建議，包括建議降低師生比例至1：8；政府提供不同形式的資助，如按學生人數提供不同的資助額、提供取錄有特殊學習需要學童的資助額、提供補貼及福利給非牟利幼兒園等。

教育局回覆，去年9月至本月，有14間幼稚園在本學年結束時或以前停辦，但同時有3間新註冊幼稚園，另有9間幼稚園正申請學校註冊。局方稱隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整，會繼續與業界保持溝通，實事求是。

上 / 下一篇新聞