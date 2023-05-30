推6新幼園校舍 優先考慮搬校申請

分處觀塘屯門西貢東涌

6個新屋邨幼稚園校舍，分別位於觀塘欣榮街、屯門業旺邨、西貢安愉道、東涌第99區及第100區，並預計在2024至25年落成，每校提供6至12間課室。教育局受房委會委託提名營辦團體，上述校舍將以申辦團體互相競逐方式分配。

局方稱，正落實2022年《施政報告》公布的措施，今年底前提供10間幼稚園校舍，包括早前已分配的4間校舍，以及是次6間校舍，令分配的幼稚園校舍總數自2017/18學年以來增至31間。

教聯調查：逾八成幼園K1生減

此外，教聯會本月收集320份幼稚園問卷調查，約84%受訪學校反映申請報讀2023/24（下學年）K1幼兒班的學生人數減少，不足2%幼稚園稱報K1學生增加。而在1月初統一註冊日後，放棄學額的學生人數亦增加，約四成學校稱多了學生放棄學額。整體而言，受訪幼稚園認為學生人數減少的兩大因素是所在校區出生率的下跌（84%）、學生因移民退學（75%）。

教聯會歸納業界幾項建議，包括建議降低師生比例至1：8；政府提供不同形式的資助，如按學生人數提供不同的資助額、提供取錄有特殊學習需要學童的資助額、提供補貼及福利給非牟利幼兒園等。

教育局回覆，去年9月至本月，有14間幼稚園在本學年結束時或以前停辦，但同時有3間新註冊幼稚園，另有9間幼稚園正申請學校註冊。局方稱隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整，會繼續與業界保持溝通，實事求是。