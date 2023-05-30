「指定試場」不再隔窗 關顧更足 送上紙巾查察不適 監考主任喜獲考生感謝

今年503染疫考生應考 升10倍

何家鴻2021及2022年在竹篙灣試場、今年在「指定試場」任試場主任，主持了10多個科目的考試。他說，在竹篙灣主要在考室外透過窗戶或遙距視像監察系統與考生溝通，不需直接接觸考生；而「指定試場」運作則與一般試場相若，考生如要求補充答題紙、上洗手間等，監考員都要走近考生座位處理。他稱自己保持3年「零感染」紀錄，工作時無太多考慮會否受感染，更關注如何助考生順利應考。

陽性考生病情各有不同，考務人員如留意到部分考生頻密打噴嚏及流鼻水，會不時為考生送上紙巾，又把膠袋貼於枱側，方便考生扔掉用過的紙巾；曾有考生出現肚屙、嘔吐等病徵，考務人員便安排考生坐近門口位置，方便他們上洗手間。

為SEN生另覓考室安排監考

另一名試場主任蔡子軒負責「指定試場」內為特殊教育需要（SEN）考生而設的特別考室。每名SEN考生獲批的特別考試安排均不同，如延長作答時間、特別版試卷、短暫休息時間、使用電腦讀屏器、語音轉換文字軟件等。蔡子軒憶述，有考生需要監考員每15分鐘輕敲桌面，以提示專注作答。他會與當值考評局職員商討，為有關考生另覓考室及安排監考員，以兼顧這類特別考試安排及減低對其他考生影響。

蔡子軒稱，部分考生在試後向他們道謝，令他甚感窩心，「有些考生在離開前對我們說『辛苦晒』，感謝我們冒着感染風險到『指定試場』監考」。