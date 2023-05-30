文本細讀：直視幽黯的夢魘

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教育
2023年5月30日星期二
星笈中文 第099期
「指定試場」不再隔窗 關顧更足 送上紙巾查察不適 監考主任喜獲考生感謝
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【明報專訊】據說如向悲觀抑鬱的人說「加油哦！」、「要樂觀些」，非但不能減輕他的痛苦，
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