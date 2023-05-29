浸大視藝畢業展 用作品說無常

【明報專訊】浸大視覺藝術院6月3至25日將在浸大啟德校園舉行本科畢業展，主題「and still they move」，公眾可預約參觀。134名應屆畢業生透過作品展示他們對「信念」與「抉擇」的思考，以自己的方式回應變幻無常的世界。
展品涵蓋不同藝術媒介，包括繪畫、雕塑、水墨畫、陶瓷、玻璃、裝置藝術、首飾、穿戴藝術、攝影、錄像、媒體藝術、插畫、行為藝術及版畫。
行書寫也斯〈苦瓜頌〉
多媒體裝置關注外傭
浸大視覺藝術院畢業生何煒霖以行書書寫也斯（梁秉鈞）的〈給苦瓜的頌詩〉，稱此詩讚頌苦瓜如何把苦澀藏在心中，沉默面對不安定的世界，他以書法線條表達其內心和人生觀。另一同學艾安琪的裝置藝術《The Essence of Sundays 星期天的本質》，通過影片文檔、宣傳海報、草圖和文字等記錄為期3個月的社區藝術項目，內容涉及在港的外籍家傭。
吳嘉慧則以鑄造玻璃創作作品《Passersby 過客》，簡介稱「生命這場旅程中，人生過客來來去去，每次的擦肩而過，就像夢一場」。本科畢業展2023籌委會稱，畢業展以「and still they move」為題，見證畢業生緊握各自所堅持的，以自己的語言對抗無常。