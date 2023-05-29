浸大視藝畢業展 用作品說無常

展品涵蓋不同藝術媒介，包括繪畫、雕塑、水墨畫、陶瓷、玻璃、裝置藝術、首飾、穿戴藝術、攝影、錄像、媒體藝術、插畫、行為藝術及版畫。

行書寫也斯〈苦瓜頌〉

多媒體裝置關注外傭

浸大視覺藝術院畢業生何煒霖以行書書寫也斯（梁秉鈞）的〈給苦瓜的頌詩〉，稱此詩讚頌苦瓜如何把苦澀藏在心中，沉默面對不安定的世界，他以書法線條表達其內心和人生觀。另一同學艾安琪的裝置藝術《The Essence of Sundays 星期天的本質》，通過影片文檔、宣傳海報、草圖和文字等記錄為期3個月的社區藝術項目，內容涉及在港的外籍家傭。

吳嘉慧則以鑄造玻璃創作作品《Passersby 過客》，簡介稱「生命這場旅程中，人生過客來來去去，每次的擦肩而過，就像夢一場」。本科畢業展2023籌委會稱，畢業展以「and still they move」為題，見證畢業生緊握各自所堅持的，以自己的語言對抗無常。