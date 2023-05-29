以陽光取代高溫 港大研新工業技術減排

另一方面，甲醛是一種被大量生產的商業化學品，用於製造疫苗、抗感染藥物和硬膠囊等。現時生產甲醛通常使用銀或金屬氧化物催化劑，經由甲醇氧化脫氫反應產生；然而過程需在溫度逾500至600℃的反應器內進行，導致大量碳排放和能源損失。

甲烷轉化甲醛 效率勝現催化劑

港大昨日出稿表示，該校化學系教授郭正曉、清華大學化學工程系教授唐軍旺、倫敦大學學院研究人員，發現了一種利用太陽光，將甲烷氣體轉化為甲醛的新方法。他們發現，在「氧化鎢」上分散的銅原子和處於還原態的鎢原子能產生協同作用，使其在可見光下展現卓越的光催化特性，將甲烷轉化為甲醛。

港大稱，該過程表現出近乎100%的選擇性和高轉化效率，明顯比現時廣泛應用的光催化劑優勝。

今次發現為進一步研究和開發各種化學轉化的新型光催化劑開闢新路徑，促進化工業中更可持續和高效發展的轉化過程。