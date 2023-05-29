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教育

半年3.8萬人申考 國安基本法試加場

【明報專訊】部分學校正招聘下學年入職的教師；新聘教師須通過《基本法及香港國安法》測試（下稱測試），現時只限公營學校，該規定下學年將涵蓋直資學校及獲政府資助的幼稚園。教育局早前宣布額外在7月15日加開一場測試。局方回覆稱，在5輪測試收到逾3.75萬份申請，在已舉行的首4輪測試，平均有約七成半合資格的申請人應考，其整體表現令人滿意。

教局：首4輪表現令人滿意

上述測試於去年12月舉行第一輪，第五輪將在下月舉行。2023/24學年起，所有公營學校、直資學校及「幼稚園教育計劃」的新聘教師（包括新入職教師及轉校教師）均須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。直資學校將在新學年獲納入測試要求，直資學校議會主席陳狄安表示，應徵者普遍已做好準備，不過部分人事前或未計劃投身教育界，尤其非師訓課程的大學應屆畢業生，可能近日萌生當教師念頭，但已錯過早前舉行的測試，令學校聘請新教師時增添少許困難。他稱，局方7月加開一場測試，讓有意從事教育者仍可趕及報名，相信有助學校聘請人手。

教界料涉非師訓生 加開助聘人手

陳狄安稱，直資學校今年的教師空缺跟往年相若，亦一如以往在聘請教師上面對挑戰，因直資聘用條件與官校、津校不同，如津校的退休制度比直資學校具優勢。

教育局本月中亦向學校致函提醒，學校在聘用2023/24學年（下學年）的教師前，必須查核擬聘用人士是否已在聘任生效前取得由教育局、公務員事務局或政府部門發出的《基本法及香港國安法》測試及格成績。

教局：倘新聘教師不符要求

校方須自付退還薪金

局方稱，如學校的新聘教師不符合與其教席相應的測試要求，學校必須自行承擔有關教師的薪金，局方亦會採取合適的跟進行動，要求學校把多付的薪金退還教育局。學校必須妥善保存新聘教師的聘任紀錄、測試及格成績的副本，存檔年期不少於兩年，以供教育局在有需要時查核。

教育局額外舉行的測試將在7月15日舉行，周四（6月1日）網上公布申請詳情及網上申請系統的連結。

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