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教育
2023年5月29日星期一
常識學堂 第276期
半年3.8萬人申考 國安基本法試加場
以陽光取代高溫 港大研新工業技術減排
浸大視藝畢業展 用作品說無常
公民點對點：鱷魚八鄉出沒
公民點對點：香港「隱形」寵物
議題解碼：通脹下的生活
快問快答：蚊患
英譯概念：Organ Transplantation
公民挑戰題
我的生命：心理迷思
我的生命：行為解構
答案
新聞解碼：陪審員加薪
答案
新聞解碼：陪審員加薪
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【明報專訊】一般法庭案件都由法官審判，然而，在最嚴重的刑事案、某些民事案和死因研訊，都會由法庭抽出社會上不同的人組成陪審團審判。由於來自各行各業的陪審員需暫時放下工作，故會獲發津貼。
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以陽光取代高溫 港大研新工業技術減排
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公民點對點：香港「隱形」寵物
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快問快答：蚊患
英譯概念：Organ Transplantation
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我的生命：心理迷思
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答案
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