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教育

港大醫科推5年制 年吸數十尖子 強調「濃縮」一年非減課程 或可選6年攻碩士再深造

【明報專訊】醫科向來是尖子升學選擇，香港大學醫學院昨公布更新內外全科醫學士課程，新增「傑出醫科學人」，對象是通過面試及成績優異的醫科生，他們可從兩條新路向選擇（見表），包括入讀5年制課程，提早一年畢業，完成實習後盡早就業。學院估計每年有20至30名學生符合要求，又強調課程是「濃縮」而非減少一年課程內容，不會影響學生質素。課程待醫委會在今年9月審批，料於2023/24學年起實行。

目前港大醫科課程為6年制。港大醫學院昨公布課程改名為「內外全科醫學士140課程」，新增「傑出醫科學人」，達標醫科生除可選5年制課程，另一路向是6年完成內外全科醫學士和醫學碩士，經一年實習後，可獲得醫學院獎學金攻讀世界知名大學博士學位，畢業後有機會加入港大醫學院擔任臨牀助理教授。

稱無損學生質素 非與中大競爭

不點名指「有醫學院讀少咗嘢」

現時中大設「直接入讀醫學院二年級（DY2）」途徑，供成績達標者選擇，可5年讀完醫科。港大醫學院副院長（教學）梁嘉傑表示，港大5年制課程非減少一年課程，而是將課程「濃縮」，強調不會影響學生質素，他又不點名指「有醫學院真係讀少咗啲嘢」。梁稱，若學生在修讀期間認為計劃不適合自己，可轉回6年制課程。被問及新計劃是否要與中大競爭，港大醫學院長劉澤星稱，觀察到有部分學生的成績特別優秀，新計劃是讓「標青」學生有機會發揮，強調並非因為競爭而修訂及更新課程。

劉澤星亦被問新計劃是否為加快學生進入本港醫療體系，填補醫護人手空缺，劉指計劃主要是為醫科生有更好發展機會及空間，認為能夠提早畢業的醫生只佔一小撮人，反問「叻嘅、做得到嘅（學生），點解唔畀佢哋去早啲服務巿民呢？」

可紓醫療人手荒？ 「只佔小撮人」

至於醫管局近月四出「搶人才」會否影響本地畢業生就業，劉澤星表示，醫管局已表明優先取錄本地醫科畢業生，認為本地生毋須擔心影響就業。劉又稱，上月到美國及澳洲招聘海外人才反應正面，下月會到英國招募。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為港大「傑出醫科學人」計劃或會搶走部分有意入讀中大醫學院的中學文憑試考生，但他認為立志做醫生的文憑試考生或已選定中大醫學院課程，指港大現時才宣布推出計劃「有點遲」。對於新計劃能否助挽留本地醫科人才，吳稱「未必咁易」，因政府早前修例容許海外醫生來港執業5年後可免試正式註冊，增加了本地市場競爭，加上符合修讀本地醫科資格的考生或會考慮海外學習生活及執業。

港大醫學院亦新增實習醫生助理培訓課程，料最快2026/27學年推行。醫科生最後一年擔任為期49周的實習醫生助理，在醫護人員指導下參與臨牀程序及草擬紀錄，增加實戰經驗。

相關字詞﹕醫科 中大醫學院 港大醫學院

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