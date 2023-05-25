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教育
2023年5月25日星期四
公民學堂 第033期
港大醫科推5年制 年吸數十尖子 強調「濃縮」一年非減課程 或可選6年攻碩士再深造
75% JUPAS取錄 港大醫學院：難維持目標
「派0班」學校取錄學生 教局：大部分獲安排他校
世界之最：美國紙飛機日
世界之最：紙飛機飛最遠的秘訣
新聞有常識：傳統帶來「尷尬」?
奇妙大自然：歐亞水獺
時事懶人包：印花稅收跌三成
放眼中國：五一黃金周
圖看議題：國企民企
知識寶庫：政府改組設新局 盼振興文化產業
大開眼界：香港天文台
放眼經濟：聯繫匯率
放眼經濟：聯繫匯率
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【明報專訊】■新聞撮要
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港大醫科推5年制 年吸數十尖子 強調「濃縮」一年非減課程 或可選6年攻碩士再深造
75% JUPAS取錄 港大醫學院：難維持目標
「派0班」學校取錄學生 教局：大部分獲安排他校
世界之最：美國紙飛機日
世界之最：紙飛機飛最遠的秘訣
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奇妙大自然：歐亞水獺
時事懶人包：印花稅收跌三成
放眼中國：五一黃金周
圖看議題：國企民企
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大開眼界：香港天文台
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港大醫科推5年制 年吸數十尖子 強調「濃縮」一年非減課程 或可選6年攻碩士再深造
75% JUPAS取錄 港大醫學院：難維持目標
「派0班」學校取錄學生 教局：大部分獲安排他校
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時事懶人包：印花稅收跌三成
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大開眼界：香港天文台
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