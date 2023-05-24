研矯正下顎前突 港大：SSRO手術更早復元

參與研究的98名患者被隨機分配接受IVRO（49人）或SSRO（49人）正顎手術，其後填寫兩份問卷以評估生活質素，包括口腔健康影響量表及健康調查表。IVRO是較傳統的技術，需用鐵線固定上下顎，為期6周，其間只能進食流質食物；SSRO使用鈦金屬板和螺絲作內部固定，手術後即可恢復顎骨功能。

研究發現，接受SSRO的患者在口腔、身心相關方面比接受IVRO的更早有改善，早至手術後兩周便有改善迹象。團隊認為，這可能與口腔和言語功能早期獲恢復有關，因SSRO組的病人在手術後毋須固定上下顎。副研究員王萃苗表示，了解不同的下顎前突治療手術對患者非常重要，除了探討兩種手術的臨牀結果如穩定性和風險，研究亦反映手術程序在不同方面影響患者生活質素。研究已發表於期刊Clinical Oral Investigations。