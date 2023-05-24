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教育

研矯正下顎前突 港大：SSRO手術更早復元

【明報專訊】一般人正常咬合時，上顎牙齒是位於下顎牙齒的稍前方。當人面型長或下巴突出，可能是下顎過度發育，患「下顎前突症」，需接受正顎手術矯正，兩種在香港和東亞地區常用的手術技術分別為口內垂直支骨切開術（IVRO）和矢狀支骨切開術（SSRO）。港大牙醫學院口腔頜面外科臨牀副教授梁耀殷率領的研究，比較及分析兩項技術分別對患者生活質素引起的變化，稱兩者都可長遠改善患者身心健康，而SSRO能更早改善患者的基本功能。

參與研究的98名患者被隨機分配接受IVRO（49人）或SSRO（49人）正顎手術，其後填寫兩份問卷以評估生活質素，包括口腔健康影響量表及健康調查表。IVRO是較傳統的技術，需用鐵線固定上下顎，為期6周，其間只能進食流質食物；SSRO使用鈦金屬板和螺絲作內部固定，手術後即可恢復顎骨功能。

研究發現，接受SSRO的患者在口腔、身心相關方面比接受IVRO的更早有改善，早至手術後兩周便有改善迹象。團隊認為，這可能與口腔和言語功能早期獲恢復有關，因SSRO組的病人在手術後毋須固定上下顎。副研究員王萃苗表示，了解不同的下顎前突治療手術對患者非常重要，除了探討兩種手術的臨牀結果如穩定性和風險，研究亦反映手術程序在不同方面影響患者生活質素。研究已發表於期刊Clinical Oral Investigations。

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