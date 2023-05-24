議員倡學校先修後奏 教局：需審慎看待

「緊急已做，毋須等好耐」

教育局常任秘書長李美嫦昨稱，需要很審慎看待「先修後奏」建議，這涉及有否文件確保學校維修屬必定需要。她稱，現在已經有緩急先後、大小一併考慮，「若是緊急我們已經做了，毋須等好耐，只不過大型、可以等的就在大型維修中處理」。

審計報告提及，最低修葺工程費用門檻至少逾13年未有檢視或修訂，資助小學及中學不能就低於3000元及8000元的修葺分項提出申請。

稱無學校反映盼提高門檻

地產及建造界議員龍漢標昨日關注有否當局收到學校反映要求修訂門檻。李美嫦表示，學校可靈活運用「經常性津貼」做快捷、簡單的維修，對於費用低於門檻的工程，她相信學校有能力及更具成本效益地維修。她稱修改門檻視乎一籃子因素，如現時高於或低於門檻的工程數目，局方無收到學校反映希望提高門檻，惟有學校未達所需門檻卻提交申請；又稱自行維修會加重學校行政及安排的壓力，強調局方會按需要持續檢視。

津貼修葺門檻13年不變

議員：通脹都不止翻了一番

龍漢標稱他以為學校需要更多自主，但不論如何3000元及8000元也是很低的金額，13年來未調整，「通脹都不止翻了一番」，建議局方定期檢視。

審計報告提及，教育局接獲大規模修葺工程申請後，會轉交定期工程顧問，就申請做技術評估，以決定工程分項是否必要、合宜或非必要。被問到如何考慮，李美嫦稱要確保公帑用得其所，好多學校都希望做工程，但未必是需要，故按工程大小、緩急先後排隊，如涉及安全和健康的工程會優先處理。