【明報專訊】如果你有穿梭多元宇宙的超能力,會做些什麼?在《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE),少年麥爾斯在不同時空遇上各路「蜘蛛俠」,在新一章《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(SPIDER-MAN™: ACROSS THE SPIDER-VERSE)他更意外走進多元宇宙,在混沌時空中學習如何做英雄。