報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
教育
2023年5月24日星期三
語文同樂 第647期
議員倡學校先修後奏 教局：需審慎看待
STEAM添長洲特色 錦江小學辦機械人搶包山賽
研矯正下顎前突 港大：SSRO手術更早復元
「官學研合作」 理大溫州建創新研究院
生活關鍵詞：工具
投稿園地：我在牛腩河中找到快樂
視聽之娛：多元宇宙 學做英雄
生活關鍵詞：工欲善其事，必先利其器
詞中物：如何坦蕩地與青春告別——讀楊智傑〈再見〉
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Electronic payment
Talk of the town : Electronic payment in Hong Kong
Talk of the town Answers
Horzion : Dream jobs
Horizon Answers
投稿園地：我在牛腩河中找到快樂
【明報專訊】「你好，請慢用。」一碗熱騰騰的牛腩河被放上桌，眼鏡瞬間被霧氣籠罩，雖暫時看不清牛腩河的面貌，但仍抵擋不住撲鼻而來的香氣，思緒亦隨着繚繚白煙緩緩上升……
上 / 下一篇新聞
議員倡學校先修後奏 教局：需審慎看待
STEAM添長洲特色 錦江小學辦機械人搶包山賽
研矯正下顎前突 港大：SSRO手術更早復元
「官學研合作」 理大溫州建創新研究院
生活關鍵詞：工具
投稿園地：我在牛腩河中找到快樂
視聽之娛：多元宇宙 學做英雄
生活關鍵詞：工欲善其事，必先利其器
詞中物：如何坦蕩地與青春告別——讀楊智傑〈再見〉
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Electronic payment
Talk of the town : Electronic payment in Hong Kong
Talk of the town Answers
Horzion : Dream jobs
Horizon Answers
議員倡學校先修後奏 教局：需審慎看待
STEAM添長洲特色 錦江小學辦機械人搶包山賽
研矯正下顎前突 港大：SSRO手術更早復元
「官學研合作」 理大溫州建創新研究院
生活關鍵詞：工具
視聽之娛：多元宇宙 學做英雄
生活關鍵詞：工欲善其事，必先利其器
詞中物：如何坦蕩地與青春告別——讀楊智傑〈再見〉
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Electronic payment
Talk of the town : Electronic payment in Hong Kong
Talk of the town Answers
Horzion : Dream jobs
Horizon Answers
prev
next