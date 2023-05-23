城大推AI遊戲化運動系統 可同步監測逾35人

「運動項目評估系統」將熱身運動遊戲化，用家佩戴細小和輕巧的腳踝帶，做5項熱身運動包括跳繩、開合跳、抬膝跑、掌上壓和仰臥起坐，其運動質素和速度會直接影響模擬比賽中的表現。

另一項技術「AI跑步系統」，除將跑步遊戲化，用家跑步時戴上一個識別佩章，配合預先設置在學校跑道上的鏡頭，獲實時及準確偵測跑步時間和速度；系統亦適用於多人同時訓練，記錄多於35人在跑道跑步的數據，將他們跑步表現由快至慢排序。

研發機構稱安裝容易價格相宜

該中心為創新科技署資助的InnoHK計劃下所創立，中心總監兼城大電機工程學系電腦工程學講座教授嚴洪稱，今次研究目標是為學校體育課程引進新技術，亦適用於其他體育機構作多於35人的訓練；系統不受用家移動速度所限，可即時評估每名用家的運動表現和實時顯示成績，使教練和運動員可更輕鬆監測訓練進度及作改善。

嚴洪稱，兩項技術均毋須輔以大量其他設備，整體成本較其他類近系統低，即使用家不諳電腦和電子器材都能輕易安裝和即時使用，減省使用系統訓練的成本和時間。