教局：溥仁不可辦私立小一 校友會原擬籌300萬 維持最快2026/27停運

彭少芳昨早在港台節目《千禧年代》稱，教育局未有詳細解釋校方不達申請「特別視學」標準的原因，由於上訴要在14日內提出，考慮到校方難於短短10多日告訴局方如何改進，校友會慈善基金成員共識希望重新申辦私小，過渡未來一年會有小一，又稱校方初步對此也有共識。彭稱希望校友伸出援手，稱學校創辦58年有很多校友，希望可籌得300萬元。

稱早說明選「特別視學」失敗 不可再申私營

教育局昨晚回覆，5月15日與溥仁小學代表及其辦學團體會面及致函，清楚交代局方已考慮學校申請「特別視學」的結果及不獲批的理據，學校如對結果有任何意見，可指定限期前回應局方。局方續稱，在上述會面中已清楚表明，由於學校已選擇「特別視學」而不獲批，將不可重新選擇其他選項，即不得再次參加「小一入學統籌辦法」，亦不能申請以私營方式於2023/24學年開辦小一。局方稱曾緊急與辦學團體溝通，重申有關計劃不適用於申請「特別視學」失敗的學校，對辦團未作澄清，深表遺憾。

上周六一批溥仁小學家長趁教育局長蔡若蓮出席活動時，到場外要求會面及遞請願信，教育局其後表示曾多番派員接信，並邀請對方進入場內均遭拒絕。彭少芳稱希望教育局反思，小朋友在酷熱天氣出來非家長意願，而是「他們覺得不公道，為何溥仁小學不如其他學校獲通融？」稱家長感氣憤，希望盡最大努力向教育局及蔡若蓮表達心聲和小朋友的期望。她又解釋，當局未能安排傳媒一同進內，故家長拒絕局方邀請。