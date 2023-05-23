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教育
2023年5月23日星期二
星笈中文 第098期
教局：溥仁不可辦私立小一 校友會原擬籌300萬 維持最快2026/27停運
城大推AI遊戲化運動系統 可同步監測逾35人
約四五成中小學員曾用 多中小學禁用ChatGPT 資優學苑倡迎接潮流
意在字行間：「職業」與「事業」之別
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搶救卷二：立意和佈局，如何更勝一籌？
讀通文言：蘇軾的黃州赤壁文學
校園尺牘：校慶歌舞劇團員招募（啟事）
意在字行間：「職業」與「事業」之別
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【明報專訊】近年閱讀卷甲部和乙部的題目，
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