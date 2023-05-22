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教育
2023年5月22日星期一
常識學堂 第275期
朱國強：教界認同減叩門 如每班少1個 距小一放榜不足20日 教局：正諮詢
97%港大生反配對室友 非本地生：共融非靠強迫
世界技能賽增烘焙項目 港區700人參戰
公民點對點：5校下學年派0班小一
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法治教育：環境影響評估程序
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新聞解碼：八鄉錦上路有鱷魚
偵探M.A.D. 說話的禮儀
新聞解碼：八鄉錦上路有鱷魚
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【明報專訊】在4月最後的星期天中午，一條鱷魚出現在八鄉錦上路蓮花地。牠已被漁護署人員生擒，送往海洋公園接受檢查和護理。香港沒有原生鱷魚，但鱷魚於郊野出沒，卻非新鮮事。
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