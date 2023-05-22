97%港大生反配對室友 非本地生：共融非靠強迫

港大校委會本科生代表戚由康、教委會本科生代表王則銘及曹紹棠發起問卷，昨於instagram發布結果。被問到最佳的文化交流活動，約六成同學認為是體育及文化活動，答配對宿生政策有2.1%。

他們引述同學對政策的意見，有非本地生回應，「文化共融從來不是強迫或使用強硬措施就可草草了事。強行推出政策、忽略學生意願，以文化交流為由剝奪學生自由實屬可恥」，批評做法會令本地生及非本地生關係惡化。

有本地生則稱，文化交流不需由「強迫的規矩」達成，強制執行是剝奪學生選擇自由。

學生代表校方今論壇討論

港大學生代表今日與大學合辦論壇，希望就政策建議集思廣益，根據公布，學生事務長謝樹基及其他校方代表將出席。港大早前回應有關政策稱，安排促進多元文化交流，已參考各種意見，而港大是世界級學府，擁抱平等、多元和共融文化，同學應抱持開放態度，珍惜與來自不同地方的同學交流的機會。