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教育

朱國強：教界認同減叩門 如每班少1個 距小一放榜不足20日 教局：正諮詢

【明報專訊】升小「統一派位」6月7日放榜，失落心儀學校的家長可能會為子女申請不同小學的候補位（俗稱「叩門位」）。教育局早前稱積極研究扣減小學叩門位，有關減幅仍待公布。不少小學已陸續在校網公布招收叩門生詳情，教育界立法會議員朱國強稱，幾日前去信教育局促盡快公布最終安排，目前教育界普遍認同可扣減叩門位，幅度為每班小一原先2至3個，一律減1個，或全級整體減一半，局方對此亦同意。

學童人口下降使部分學校陷入收生危機，而放榜後學生轉至其他學校的「音樂椅效應」，亦會令部分學校流失學生。

教育局3月底曾稱「積極研究」扣減叩門位，特首李家超4月稱稍後會公布叩門位處理。本報向教育局查詢研究進展，教育局回覆稱正考慮調整小學部分叩門位的使用，亦正就有關建議諮詢相關持份者，包括已諮詢家庭與學校合作事宜委員會，局方會繼續諮詢，包括辦學團體代表，諮詢完結後會決定未來路向。

長沙灣協和料減10至20個

教育界立法會議員朱國強表示，各校已陸續公布申請叩門位詳情（見表），但暫未知名額多少。朱稱，教育界整體氣氛緊張，因部分學校已知新學年縮班，若再加上叩門位的音樂椅效應，有可能再減班。

中華基督教會協和小學（長沙灣）今學年開5班小一，屬於「大班」學校，每班叩門額3個，即全級共15個。校長蔡世鴻表示，按過往經驗，連同準小一生轉投直資校和移民等，該級一般有20多個至30個叩門額。局方未公布最終叩門額安排，蔡稱，校方亦盡量不會用盡叩門額，「（學校之間）大家互相支持」，當有學生流失，才會從叩門生後補名單填補學額，料下學年小一叩門額減少至10多個至20個。

有校長憂弱勢校成輸家

有不具名校長稱，有區內持份者曾提倡一刀切取消叩門位，但擔心做法只會令弱勢學校成最終輸家，萬一有獲派學生已選擇轉投直資、私立學校，或有其他原因放棄學位，而學校又不准招收叩門生，致「有出無入」，可令學生流失情况加劇，擔憂進一步迫近「殺校」邊緣。

就教育局諮詢辦學團體的叩門安排，辦學團體均稱未獲知最新情况。仁濟醫院稱，當局落實具體安排後，將與各屬校仔細研究措施，稱屬校一直積極採取不同辦法維持競爭力。嗇色園不希望一刀切取消叩門位，稱一直採取不同策略保持競爭力和吸引力，如增加課程和設施投資、開展多元化的教育活動和項目等。

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