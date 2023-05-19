城大新校長就職 梅彥昌：以學為中心

加入城大前，梅彥昌是新加坡國立大學的常務副校長（創新與企業）。梅昨以英語致辭，指城大坐落在世上人口最稠密的城市之一，永遠面對空間不足問題，但世上頂尖大學均有一樣問題，無阻它們成為最佳學府。典禮場刊印有梅校長的「信念及哲學」，提及「校園小，可讓我們專注要領。擁有大的空間，更多的設備，並不意味研究就會出色」。

願景鼓勵學生成世界公民

梅彥昌分享求學經歷，憶述升讀澳洲莫納什大學本科的首個月，覺得化學工程的教授非常無聊（wonderfully boring），好奇心驅使他走入隔壁課室，有教授正解釋飛機機翼為何飛行時會彎曲，由此激起他對材料科學的興趣並轉修該範疇。他希望城大生不僅為取得學位，而是在校園獲得精彩的教育。他稱願景是「鼓勵學生成為世界公民」。

城大校董會主席黃嘉純致辭時提到，過去聽到很多香港人移民新加坡，笑稱城大把新加坡人才帶來香港「做得很好」，形容城大正嘗試糾正現况（redress the balance），會眾聽罷拍手回應。校方稱，昨逾600嘉賓出席典禮，包括新加坡駐港總領事王首毅。