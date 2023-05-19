學校保安 警倡課室裝CCTV 教局：保安系統屬校本決定 須持份者共識

警：旨在預防罪案如爆竊

據網頁所示的學校保安良好做法，列舉多項建議（見表），包括在停車場、貴重財物存放地點、主要出入口、接待處、樓梯、走廊、課室等安裝閉路電視。另有介紹不同保安設備如微波雷達偵測器、智能脈衝感應電網等。

議員：現學校按校情決定合適

教育界立法會議員朱國強認為，現時學校按校情決定校園是否安裝閉路電視，做法合適，舉例學生問題行為較多的學校、幼稚園等，會在走廊安裝閉路電視，保障師生。他稱，學校在出入口、走廊等公開地方裝閉路電視，主要涉保安及安全原因，有關決定倘已獲法團校董會同意，相信問題不大；如要課室安裝，估計校方事前會諮詢家長、向家教會解說，做好事前溝通。

教育局表示，學校須根據校園環境情况，並參考相關法例及政府部門不時發出的建議／指引，制定校本保安政策及採取適當措施，以保障校園安全。學校如在校園安裝閉路電視系統，須遵守《個人資料（私隱）條例》（第486章），以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》。

個人資料私隱專員公署表示，私隱條例屬原則性法例，並沒有禁止任何機構安裝及使用閉路電視系統。署方表示，一般而言，若閉路電視備有攝錄功能可拍攝並儲存他人的影像及／或錄像，識別身分，便有可能涉及蒐集「個人資料」，相關使用者須遵守私隱條例規定。

就學校課室安裝閉路電視一事，2021年曾掀社會討論，當時多名建制派立法會議員支持做法，認為要監察教師上課。