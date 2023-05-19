學校保安 警倡課室裝CCTV 教局：保安系統屬校本決定 須持份者共識

【明報專訊】警務處周二（16日）推出新網站「安全城市．香港」（SafeCity.HK），涵蓋「處所保安」資訊，下設「學校」分頁，列出學校保安一些「良好做法」，建議之一為在課室安裝閉路電視。教育局昨回覆查詢稱，學校安裝保安系統包括閉路電視屬校本決定，須審慎考慮其必要性、合理性、公開性，並取得持份者共識，在保安與私隱之間取得合理平衡。警方回覆，網站中的保安建議和良好做法分享旨在協助市民及不同機構預防罪案，例如偷竊、爆竊等，而有關機構應就實際情况考慮如何採納。
警：旨在預防罪案如爆竊
據網頁所示的學校保安良好做法，列舉多項建議（見表），包括在停車場、貴重財物存放地點、主要出入口、接待處、樓梯、走廊、課室等安裝閉路電視。另有介紹不同保安設備如微波雷達偵測器、智能脈衝感應電網等。
議員：現學校按校情決定合適
教育界立法會議員朱國強認為，現時學校按校情決定校園是否安裝閉路電視，做法合適，舉例學生問題行為較多的學校、幼稚園等，會在走廊安裝閉路電視，保障師生。他稱，學校在出入口、走廊等公開地方裝閉路電視，主要涉保安及安全原因，有關決定倘已獲法團校董會同意，相信問題不大；如要課室安裝，估計校方事前會諮詢家長、向家教會解說，做好事前溝通。
教育局表示，學校須根據校園環境情况，並參考相關法例及政府部門不時發出的建議／指引，制定校本保安政策及採取適當措施，以保障校園安全。學校如在校園安裝閉路電視系統，須遵守《個人資料（私隱）條例》（第486章），以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》。
個人資料私隱專員公署表示，私隱條例屬原則性法例，並沒有禁止任何機構安裝及使用閉路電視系統。署方表示，一般而言，若閉路電視備有攝錄功能可拍攝並儲存他人的影像及／或錄像，識別身分，便有可能涉及蒐集「個人資料」，相關使用者須遵守私隱條例規定。
就學校課室安裝閉路電視一事，2021年曾掀社會討論，當時多名建制派立法會議員支持做法，認為要監察教師上課。