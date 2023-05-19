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教育
2023年5月19日星期五
語文同樂 第646期
學校保安 警倡課室裝CCTV 教局：保安系統屬校本決定 須持份者共識
城大新校長就職 梅彥昌：以學為中心
公民科考察影片感言 須返港6周內遞教局
閱讀篇章：多方描寫 親歷其境
閱讀篇章：惆悵此情難寄——公屋的故事 潘步釗
閱讀篇章
閱讀篇章參考答案
字遊打卡：胡金銓在日本
潮看文史：外（ngoi6）勞（lou4）
時事中文：沙漠之舟
小遊戲答案
字學中文：工欲善其事，必先利其器
語文小錦囊：只怕沒柴燒……
機智小孩：灌水取球——文彥博
閱讀篇章參考答案
【明報專訊】1. (i) 三者皆非
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學校保安 警倡課室裝CCTV 教局：保安系統屬校本決定 須持份者共識
城大新校長就職 梅彥昌：以學為中心
公民科考察影片感言 須返港6周內遞教局
閱讀篇章：多方描寫 親歷其境
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潮看文史：外（ngoi6）勞（lou4）
時事中文：沙漠之舟
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機智小孩：灌水取球——文彥博
學校保安 警倡課室裝CCTV 教局：保安系統屬校本決定 須持份者共識
城大新校長就職 梅彥昌：以學為中心
公民科考察影片感言 須返港6周內遞教局
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