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教育
2023年5月18日星期四
公民學堂 第032期
跨境生棄讀「差1人」 沙頭角小學獲派班
回應離職率 教局：八大教員人數按年升3%
世界之最：國際博物館日
世界之最：收集、展覽用的博物館
新聞有常識：先睹為「鑑」
猜猜我是誰：愛惡作劇的科學家
時事懶人包：雲巴
影視看文化：《小狗九的三宅一生》 由寵物帶來的生命教育課
圖看議題：青年發展
活動巡禮：金齡義工化身真人書 供借閱人生經驗
大開眼界：考評局
價值觀解碼：理性
放眼經濟：多國研新支付機制 減少依賴美元
價值觀解碼：理性
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【明報專訊】理性是指人在理智的狀態下審慎思考，評估各方考慮及意見後推斷出合理結論。
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跨境生棄讀「差1人」 沙頭角小學獲派班
回應離職率 教局：八大教員人數按年升3%
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