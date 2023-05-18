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教育

跨境生棄讀「差1人」 沙頭角小學獲派班

【明報專訊】5間小學獲教育局「派0班」，下學年不獲資助開辦小一，部分距離16人「開班線」只差1人。沙頭角中心小學獲派1班，惟被指實際收生未達16人「開班線」。該校校監李冠洪昨日接受本報查詢時稱，現時距16人「差少少」，原先達標，惟有準小一生臨時決定留在內地讀書。他稱局方知悉該校出現特殊情况，又稱學校一定會努力招生，倘明年不達標，便不再獲教育局酌情處理。

校監：沙頭角口岸客運未開

路程多1小時令人卻步

李冠洪稱，局方知悉學校出現突發情况，有準小一家長近期改變主意，決定不跨境來港讀書，留深圳升學。身兼沙頭角區鄉事委員會主席的他說，沙頭角口岸客運服務仍未重開，學生需坐校巴經連接蓮塘口岸的的香園圍管制站回校，車程比原有路線長1小時，令跨境家長卻步。李強調，原先學校收生達16人「開班線」，惟因上述突發情况導致「差少少」。

稱教局指明年不達標 要考慮併校

新冠疫情過去持續3年，李冠洪稱全校有逾80%屬跨境生，疫下收生受挫，有家長選擇送子女返內地小學升學。他稱學校一定會努力招生，如設法吸引其他北區學生入讀，安排校巴接送，希望增加生源，又引述局方表明如學校收生再不達標，校方便要考慮合併等方案。

「位處邊境有特殊情况」

校長冀外界勿誤會優待

沙頭角中心小學校長馮瑞蘭對家長承諾，給學生最好的資源，稱不因學生少便放軟手腳，全校教師都很努力。她又稱，校園位處沙頭角禁區，到校需禁區紙，只要家長願意，學校樂意介紹，稱沙頭角是合適讀書的地方，只是位處邊境，其他人未必了解。對於學校獲酌情處理，馮瑞蘭不希望外界誤會是特別優待，稱學校位處邊境及有特殊情况，亦需向局方匯報學校發展狀况。

本報向教育局查詢酌情容許該校繼續辦小一的考慮因素，教育局表示按照現行開班準則，如個別公營學校在「小一入學統籌辦法」下獲派的學生總人數達16或以上，便可獲准開辦小一；如個別學校獲派少於16人，則該校「不一定」會獲資助開辦小一。局方又稱，亦會考慮一些特殊因素，例如學校是否偏僻、同區是否有其他學校可提供學額，作為學校開辦小一班數的依據。

局長曾稱開班線不能無止境下調

「不認同不近人情」

教育局長蔡若蓮月初表示，開班線不能「無止境」下調，又稱任何數目都會有差一個學生的情况，不認同局方做法不近人情之批評。

相關字詞﹕沙頭角中心小學 跨境生 蔡若蓮 教育局 疫情

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