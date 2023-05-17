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教育
2023年5月17日星期三
語文同樂 第645期
強制配對外地生 港大宿生憂衝突 學生指「堂友很大反應」 校方稱已參考各方意見
中大醫學×工程技術 微膠自動粘合填充 改善動脈瘤治療
新教師首赴京考察 蔡若蓮：盼所想所學帶進課堂
大人ing：演員路 一直試
投稿園地：傷痕
視聽之娛︰《銀河守護隊3》︰邊緣人、畸形兒、傷心客的尋找自我之旅
大人ing：周漢寧：機會在眼前 人生積極試
詞中物：帶着愛，一起走到盡頭——《同歸於盡》
字煮文化：膏蟹和殼煿
Talk of the town : New sports in Hong Kong
Talk of the town : Unique sports are fun!
Talk of the town Answers
Horizon : Use of emojis in different cultures
Horizon Answers
Game
Game Answers
大人ing：演員路 一直試
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【明報專訊】「演藝？感覺跟我距離好像很遠，但還是試試吧。」
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