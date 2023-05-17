明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中大醫學×工程技術 微膠自動粘合填充 改善動脈瘤治療

【明報專訊】現行醫治動脈瘤的方法具一定局限，採取的「栓塞治療」或無法完全填充動脈瘤囊，可能致嚴重併發症。中大跨學科研究團隊開發「自粘微凝膠集群」，比現有的動脈瘤栓塞治療物料更易控制，突破填充瓶頸，可防止動脈瘤持續膨脹以至破裂，成為新栓塞治療策略。

如「微型機械人」 更易控制

動脈瘤是典型血管畸形，即血管壁上出現異常、向外鼓起或膨脹的區域，可發生在人體任何部位如主動脈、腹、腦等，破裂可誘發嚴重內出血，高度致命。

中大醫學院影像及介入放射學系教授余俊豪、工程學院機械與自動化工程學系教授張立領導的團隊開發「自粘微凝膠集群」，用作填充動脈瘤的微型機械人，每個構件為一個微型球體，每個球體由pH響應型自癒水凝膠基質、磁性納米粒子和造影摻雜物組成。在導管和實時圖像引導下，大量微凝膠置入並集中到動脈瘤囊中。當加入酸性溶液時，微凝膠之間的自粘機制被激活，將它們焊接成整體，填充動脈瘤（圖）。

實驗發現，在平均速度高達每秒20厘米的人工血流環境中，微凝膠在動脈瘤模型和人類胎盤中填充率達逾95%。微凝膠栓塞亦在生理環境表現穩定自粘性，至少可持續半年，生物或血液相容性表現亦理想。

有助發展非侵入療法

研究團隊正通過動物實驗促進微型機械人栓塞治療的發展，進一步進行臨牀前研究和臨牀評估，展望新型栓塞療法可發展為各種動脈瘤相關疾病的非侵入療法。

相關字詞﹕醫學院 中大

上 / 下一篇新聞