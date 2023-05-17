中大醫學×工程技術 微膠自動粘合填充 改善動脈瘤治療

如「微型機械人」 更易控制

動脈瘤是典型血管畸形，即血管壁上出現異常、向外鼓起或膨脹的區域，可發生在人體任何部位如主動脈、腹、腦等，破裂可誘發嚴重內出血，高度致命。

中大醫學院影像及介入放射學系教授余俊豪、工程學院機械與自動化工程學系教授張立領導的團隊開發「自粘微凝膠集群」，用作填充動脈瘤的微型機械人，每個構件為一個微型球體，每個球體由pH響應型自癒水凝膠基質、磁性納米粒子和造影摻雜物組成。在導管和實時圖像引導下，大量微凝膠置入並集中到動脈瘤囊中。當加入酸性溶液時，微凝膠之間的自粘機制被激活，將它們焊接成整體，填充動脈瘤（圖）。

實驗發現，在平均速度高達每秒20厘米的人工血流環境中，微凝膠在動脈瘤模型和人類胎盤中填充率達逾95%。微凝膠栓塞亦在生理環境表現穩定自粘性，至少可持續半年，生物或血液相容性表現亦理想。

有助發展非侵入療法

研究團隊正通過動物實驗促進微型機械人栓塞治療的發展，進一步進行臨牀前研究和臨牀評估，展望新型栓塞療法可發展為各種動脈瘤相關疾病的非侵入療法。