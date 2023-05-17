強制配對外地生 港大宿生憂衝突 學生指「堂友很大反應」 校方稱已參考各方意見

港大昨回覆稱新安排在有學生代表參與的宿舍委員會經詳細討論交流，參考各種意見，最後按既定程序來決定。校方又稱，由於每年入宿的本地生多於非本地，故部分本地生未必獲配對，宿生第二年亦需自行找室友，已入住的高年級生則沒此安排。據教資會資料，2021/22（上學年）港大有3267名非本地本科生就讀，佔總學生人數19%，其中2046人來自內地。

外地生比例小 部分宿生不會獲配對

港大學生發展及資源中心網頁近日公布新措施，引起爭議。學生會《學苑》周一在Instagram專頁報道，指宿舍委員會上月19日曾開會討論新措施，引述本科生代表楊翱維指會上「多名舍堂代表表示反對」。港大校委會本科生代表戚由康及教委會本科生代表王則銘昨發問卷收集學生意見。

港大利銘澤堂宿生會代表鄧俊彥昨回覆本報，稱本周一（15日）收到校方電郵公布措施，才知悉安排，又指堂友很大反應，大部分堂友覺得措施難奏效。他同意校方促進學生共融，但質疑校方的手段「過火」，「你不會逼他們（本地和非本地生）一齊玩就叫做交流，你說為了促進交流，但也有機會加劇衝突，令氣氛不和諧，因為大家生活習慣不同」。他稱，舍堂內不時自發舉辦活動，歡迎非本地生參加，認為校方不應強制推行。

舍堂曾試行 逾八成本地生質疑成效

鄧俊彥說，利銘澤堂曾在2019/20學年試行將本地和非本地生隨機配對成室友，該堂在措施推行一年後，在2020/21學年做問卷調查，獲舍堂內104名本地生和48名非本地生回覆，合共152人，當中30人（19.7%）獲配對室友；結果顯示逾八成受訪本地生質疑措施成效，只有5%同意推行，有宿生認為配對使他們感到「不自在和有衝突」等。