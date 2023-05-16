DSE歷史科卷一不設「香港史」題目 教師稱不驚訝 指課程大難全覆蓋

全港約4600人報考今年DSE歷史科。受新冠疫情影響，考評局精簡該科今屆考試，卷一由過往4題必答，改為4揀3，考試時間縮短。基督教香港信義會元朗信義中學歷史科主任謝榮燊表示，自2016年至今，首見卷一不涉「香港史」，但不感到驚訝，指歷史科課程大，卷一往往未必能覆蓋所有單元。

稱長題目問立場比較 料以此分高下

謝榮燊認為卷一難度適中，指所有長題目均要求回答立場，且每題涉及比較元素，料以此分考生高下。他以首題8分長題目為例，問是否同意「20世紀首20年見證了中國的新面貌」，要求參考資料和就考生所知作答。他分析，題中「新面貌」暗示考生要比較中國新舊情况，作答方向可包括清政府過往與列強關係差，但1910年代中期，中國參與第一次世界大戰，改變國際地位，「比較前後，才講到改變了什麼」。

謝榮燊預料較多考生選答卷一考問「國際聯盟」及美蘇關係的兩題，指考生多熟讀歐洲史。他以考問美蘇關係的第4條為例（見圖），資料提供一幅1979年刊登的漫畫，他說反映漫畫家對美蘇兩國達成協議感到不樂觀，解釋即使兩國簽訂協議，但均藏有軍備，故簽署協議亦是「虛偽」，料「考生有溫書就識答」。

卷二問香港經濟發展 教師稱屬熱門課題

「香港史」題目現於試卷二論述題，首題要求考生闡述「20世紀，香港的經濟發展帶來都市化，都市化也進一步促進香港經濟發展」。卷二7選2作答。謝榮燊稱，香港經濟發展亦是考生溫習熱門課題，但注意避免離題，例如不應談及教育制度改變，因為並非直接影響香港經濟發展的因素，「重點是交代都市化和經濟發展有互補關係」。