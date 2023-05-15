明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

視義工「免費興趣班」 基層生：助人中自助

【明報專訊】常言「施比受更有福」，教大三年級生陳愷茵熱中參加義工服務，受出身基層限制，她自小擔心課外活動學費不菲，故另闢蹊徑，選擇做義工增廣見聞，她確信服務他人的同時，亦可從中學習和裝備自己，「覺得是我生活的一部分」。陳獲教大頒發2022/23年度「校長嘉許計劃」校長嘉許狀，表揚她在社會服務範疇有卓越表現。

揮春贈長者 蒙專家指導

義教非華裔生 獲授阿拉伯文

教大科學教育榮譽學士課程三年級生陳愷茵出身基層，從小覺得參與興趣班開支大，擔心可能會加重家人負擔。中學階段，在同學參加各式課外活動之際，她選擇加入義工服務行列，笑言是另闢一條「免費嘗試不同事物」的路。陳說，服務中亦有意外收穫：她曾參加贈送揮春予長者的活動，未料有擅長書法的專家教她執筆手法；在高中3年，她曾義教非華語學童中文和數學科，難忘有學生擔當「小老師」，教她阿拉伯文，「義工過程不止我付出，而是互相學習的過程」。

愷茵入讀教大時，正好遇上2020年初爆發的新冠疫情。她當年加入伴讀服務計劃，在網上服務低收入家庭學童。有見於網課期間家長與子女在家如同「困獸鬥」，她又設計出「共讀共玩」的繪本閱讀指南，希望家長在伴讀服務結束後也掌握伴讀技巧，陪伴子女尋找閱讀樂趣。

另一得獎生創勞動教材 盼助兒童自理

另一得獎者是教大中國語文教育榮譽學士課程三年級生周音孜，因創新與科技範疇的成就獲嘉許。來自內地的周同學留意到，鄉村和城市長大的兒童自理能力有差距，遂設計涵蓋烹飪、種植、整理收納等範疇的「勞動教育」教材，盼「配合國家弘揚勞動精神」，同時協助兒童提升自理能力。她希望相關教材能推廣至本港學校，甚或用以推廣國民教育。

教大2010年起設立「校長嘉許計劃」，至今嘉許逾130名學生及隊伍，今屆部分得獎學生成功設計或發明產品，教大副校長（研究與發展）陳智軒鼓勵相關學生不妨了解創業前路。

相關字詞﹕基層 義工 香港教育大學

上 / 下一篇新聞