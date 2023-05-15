視義工「免費興趣班」 基層生：助人中自助

揮春贈長者 蒙專家指導

義教非華裔生 獲授阿拉伯文

教大科學教育榮譽學士課程三年級生陳愷茵出身基層，從小覺得參與興趣班開支大，擔心可能會加重家人負擔。中學階段，在同學參加各式課外活動之際，她選擇加入義工服務行列，笑言是另闢一條「免費嘗試不同事物」的路。陳說，服務中亦有意外收穫：她曾參加贈送揮春予長者的活動，未料有擅長書法的專家教她執筆手法；在高中3年，她曾義教非華語學童中文和數學科，難忘有學生擔當「小老師」，教她阿拉伯文，「義工過程不止我付出，而是互相學習的過程」。

愷茵入讀教大時，正好遇上2020年初爆發的新冠疫情。她當年加入伴讀服務計劃，在網上服務低收入家庭學童。有見於網課期間家長與子女在家如同「困獸鬥」，她又設計出「共讀共玩」的繪本閱讀指南，希望家長在伴讀服務結束後也掌握伴讀技巧，陪伴子女尋找閱讀樂趣。

另一得獎生創勞動教材 盼助兒童自理

另一得獎者是教大中國語文教育榮譽學士課程三年級生周音孜，因創新與科技範疇的成就獲嘉許。來自內地的周同學留意到，鄉村和城市長大的兒童自理能力有差距，遂設計涵蓋烹飪、種植、整理收納等範疇的「勞動教育」教材，盼「配合國家弘揚勞動精神」，同時協助兒童提升自理能力。她希望相關教材能推廣至本港學校，甚或用以推廣國民教育。

教大2010年起設立「校長嘉許計劃」，至今嘉許逾130名學生及隊伍，今屆部分得獎學生成功設計或發明產品，教大副校長（研究與發展）陳智軒鼓勵相關學生不妨了解創業前路。