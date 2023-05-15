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教育
2023年5月15日星期一
常識學堂 第274期
視義工「免費興趣班」 基層生：助人中自助
指學生會長頻出缺 嶺大：校董會修例保學生參與
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港大日研生恢復考察 訪日本風電廠
公民點對點：免遣返聲請預算開支增3億
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公民考察：南沙創業熱土
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我的興趣：工程魔法
我的興趣：魔術揭秘
新聞解碼：政府設施遷進岩洞
偵探M.A.D. 明明就未得！
新聞解碼：政府設施遷進岩洞
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【明報專訊】香港山多地少，平地面積有限，政府自1980年代已研究發展岩洞，並在部分岩洞興建政府設施，近日發展局計劃將工務中央試驗所和歷史檔案中心也遷進岩洞。
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