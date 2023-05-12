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教育
2023年5月12日星期五
語文同樂 第644期
教局准轉辦私營小一 爭取明年重獲資助 錦江校長：有夢要發 冀打漂亮的仗
島上另校搶學生 家長不為所動
IVE舊生受母啓發 研AI篩查抑鬱症
名家學堂：不畏風雨的童話家 宮澤賢治
名家學堂：是終站也是起點：不停改進的創作旅程
閱讀文言：管仲的貿易戰
「實戰篇」參考答案
自然手札：牛寶寶誕生了！
時事中文：圖書館拆不得
考考你答案
字學中文：一疋布咁長
語文小錦囊：小男孩與繡花針
講故事：一通電話
「實戰篇」參考答案
【明報專訊】1. A（句一、三「服」意思是穿，都是動詞；句二意思是衣服，名詞；句四意思是歸服）
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教局准轉辦私營小一 爭取明年重獲資助 錦江校長：有夢要發 冀打漂亮的仗
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