島上另校搶學生 家長不為所動

【明報專訊】長洲共有3間資助小學，其中兩校小一各設兩班，一直維持一班小一的錦江小學因收生不足，下學年轉為私立營辦小一級。家長周先生的女兒正就讀錦江幼稚園高班（K3），經「自行分配學位」獲錦江小學取錄。他上月底得悉校方上訴被駁回，下學年不獲資助辦小一，幾天後島上另一資小來電游說他安排女兒轉入該校，「有少少進取，即是跟搶生意一樣，但都有少少理解……社會人口結構開始有變化。（學校做法）正確與否，見仁見智」。家長盧太對長洲出現「搶學生」嘆稱「政府常講搶人才，你沒想過搶人才是由幼稚園、小學搶起」。周先生說，願繼續安排女兒9月入讀錦江小學，稱家住學校附近，僅距5分鐘步程，又分析過島上各校數據，認為錦江小學升中派位成績佳。
盧太提到長子正讀錦江小學小四，她欣賞學校推動「陽光大使」計劃，高小生會帶領低年級同學認識校園、做功課等，在長洲其他地方與錦江學生碰面時，有感他們較熱情開朗，「有小島模式，師生關係很融合」，故在自行分配學位階段為幼女申請錦江小學。她說，錦江小學知悉被「派0班」後即時通知家長，有充分時間讓家長有心理準備，「錦江勝在處事很主動」，希望兄妹同於該校成長，「有快樂童年」。錦江小學上周曾發文，稱不便評論長洲其他小學邀請就讀的做法，又說友校做法也證明長洲其他小學的學位仍有很多剩餘，「家長也不愁沒學位」。