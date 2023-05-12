島上另校搶學生 家長不為所動

【明報專訊】長洲共有3間資助小學，其中兩校小一各設兩班，一直維持一班小一的錦江小學因收生不足，下學年轉為私立營辦小一級。家長周先生的女兒正就讀錦江幼稚園高班（K3），經「自行分配學位」獲錦江小學取錄。他上月底得悉校方上訴被駁回，下學年不獲資助辦小一，幾天後島上另一資小來電游說他安排女兒轉入該校，「有少少進取，即是跟搶生意一樣，但都有少少理解……社會人口結構開始有變化。（學校做法）正確與否，見仁見智」。家長盧太對長洲出現「搶學生」嘆稱「政府常講搶人才，你沒想過搶人才是由幼稚園、小學搶起」。周先生說，願繼續安排女兒9月入讀錦江小學，稱家住學校附近，僅距5分鐘步程，又分析過島上各校數據，認為錦江小學升中派位成績佳。