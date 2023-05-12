明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

島上另校搶學生 家長不為所動

【明報專訊】長洲共有3間資助小學，其中兩校小一各設兩班，一直維持一班小一的錦江小學因收生不足，下學年轉為私立營辦小一級。家長周先生的女兒正就讀錦江幼稚園高班（K3），經「自行分配學位」獲錦江小學取錄。他上月底得悉校方上訴被駁回，下學年不獲資助辦小一，幾天後島上另一資小來電游說他安排女兒轉入該校，「有少少進取，即是跟搶生意一樣，但都有少少理解……社會人口結構開始有變化。（學校做法）正確與否，見仁見智」。家長盧太對長洲出現「搶學生」嘆稱「政府常講搶人才，你沒想過搶人才是由幼稚園、小學搶起」。周先生說，願繼續安排女兒9月入讀錦江小學，稱家住學校附近，僅距5分鐘步程，又分析過島上各校數據，認為錦江小學升中派位成績佳。

盧太提到長子正讀錦江小學小四，她欣賞學校推動「陽光大使」計劃，高小生會帶領低年級同學認識校園、做功課等，在長洲其他地方與錦江學生碰面時，有感他們較熱情開朗，「有小島模式，師生關係很融合」，故在自行分配學位階段為幼女申請錦江小學。她說，錦江小學知悉被「派0班」後即時通知家長，有充分時間讓家長有心理準備，「錦江勝在處事很主動」，希望兄妹同於該校成長，「有快樂童年」。錦江小學上周曾發文，稱不便評論長洲其他小學邀請就讀的做法，又說友校做法也證明長洲其他小學的學位仍有很多剩餘，「家長也不愁沒學位」。

上 / 下一篇新聞