教局准轉辦私營小一 爭取明年重獲資助 錦江校長：有夢要發 冀打漂亮的仗

明報記者 鄧佾文

黃永康昨首度開腔談如何應對被「派0班」。他說辦團有決心繼續辦學，故揀選「唯一」可續辦小一的方案，就是將來年小一轉為私立，並爭取2024/25學年重獲政府資助。該校今年度兩輪小一收生獲15人申請，距「開班線」欠一人，他說未統計多少人有意繼續入讀，校方明天舉行開放日，盼吸引家長到校了解。

上任兩年遇難關 「心累但不能灰」

錦江小學是最早公布被「派0班」的津小。黃校長還記得，3月底獲局方通知時感愕然和驚訝，更沒想過第二年做校長就遇上棘手難題，連日失眠。他說作為參加派位機制的學校就得尊重機制，「有十萬個怨的理由，但是否有幫助？我最多累，但不能灰」。

先後任職私校、直資和市區津小，他憶述前年9月加入錦小，每天清晨5時起牀，由旺角住所入長洲，返家多是趕上晚上7時的渡輪。舟車勞頓一整年後，他決定在長洲租屋，更多時間留在社區，放學後與學生和家長碰面也不用匆匆寒暄兩句就趕船。

演藝畢業 致力戲劇教育

轉任細校 想法較易推行

錦小大力推廣戲劇教育。黃校長2000年代初由演藝學院畢業，之後修讀通識教育文憑（PGDE），但不在中學教通識科，而是在不同學校開辦戲劇課。他說入行最大心願是普及戲劇教育，培育學生從戲劇中學會溝通、明辨慎思。他亦鼓勵學生了解長洲社區，舉例學生曾設計軟件助分析島上商店人流，助遊人分流觀光；又有高小生曾做專題，研究長洲人口老化，並體驗「執紙皮」。該校小一至小六各設一班，他說是特意到「細校」任職，「我是一個有夢要發的人，有一些抱負，想做很多，細校容易推行各種想法」。

本報昨向其他被「派0班」小一的學校查詢，當中孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻說，獲教育局批准下學年小一轉私立；聖嘉祿學校校長李永佳說，局方昨批准該校在2024/25學年再參加「小一入學統籌辦法」。教育局表示，學校若下學年以私營方式辦小一，須證明財政狀况，並承諾承擔相關開支。