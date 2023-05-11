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教育
2023年5月11日星期四
公民學堂 第031期
「學生熟悉欺凌定義」 不足7%教師同意
實時偵測溺水暈倒打鬥 港大AI分析技術奪日內瓦獎
浸大明辦實體諮詢日 助本月截止前改選JUPAS
世界之最：風車之國——荷蘭
世界之最：磨穀、排洪的風車
新聞有常識：AI訪問「造假」？
奇妙大自然：香江鳥蹤
時事懶人包：慢性病管理計劃
放眼中國：中國足球
圖看議題：精神健康
知識寶庫：內地發展夜經濟 振消費穩就業
大開眼界：國際刑事法院
價值觀解碼：謹慎
放眼經濟：科技發展和人工智能
大開眼界：國際刑事法院
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【明報專訊】■新聞撮要
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「學生熟悉欺凌定義」 不足7%教師同意
實時偵測溺水暈倒打鬥 港大AI分析技術奪日內瓦獎
浸大明辦實體諮詢日 助本月截止前改選JUPAS
世界之最：風車之國——荷蘭
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