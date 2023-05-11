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教育

實時偵測溺水暈倒打鬥 港大AI分析技術奪日內瓦獎

【明報專訊】港大研發人工智能偵測技術實時警報異常狀况，獲「2023年日內瓦國際發明展」兩大獎和一金獎。研究團隊稱，新技術突破分析單張靜態圖像信息的局限，做到實時分析影像中人體的姿勢及動作，可應用於偵測暈倒、溺水等意外及打鬥、虐待等暴力行為並即時發出警報，現時已有學校及私人屋苑泳池應用。

深度學習判斷骨骼關節點動作

研究團隊表示，新技術深度學習檢測人體骨骼的關節點以推斷人體動作，亦可應用於不涉人像細節的熱能攝影。新技術亦突破目前人工智能偵測技術分析單張靜態圖像信息的局限，可同時分析連續圖像，更準確有效偵測異常情况。港大運動人工智能實驗室項目經理陳穎賢解釋，分析連續圖像可獲得更多信息，比如識別偵測對象所處場景，如被偵測者在廚房拿出刀具，多半為處理食物，但若是在公眾場所取刀，或涉襲擊，風險級別高。

研分析行人熱能 調整轉燈

港大運動人工智能實驗室總監、電機電子工程系霍偉棟表示，研究團隊已就新技術落實多項與業界的合作計劃，包括民生書院泳池、童樂居及匡智之家等。霍亦稱，團隊正研究技術應用在交通燈位分析行人的熱能影像，調整轉燈時間，方便老人、兒童、坐輪椅者過馬路；另研究在九巴總站應用新技術，偵測巴士盲點有行人經過等危險情况，期望今年底內能落地應用，首個試行點考慮設於美孚或沙田巴士總站。

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