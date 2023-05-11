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教育

「學生熟悉欺凌定義」 不足7%教師同意

【明報專訊】3年新冠疫情令學生受嚴重影響，校園欺凌亦備受關注。商業電台一台聯同啟賢教育協會於上月下旬至本月初網上問卷訪問319名來自中學、小學及特殊學校校長或教師，有近九成受訪者表示處理學生情緒行為問題的工作量較疫情前增加；問卷亦關注校園欺凌問題，發現僅6.6%受訪教師或校長表示學生非常熟悉欺凌定義，建議學界加強教育防範欺凌行為。

調查機構今年4月23日至5月5日進行網上問卷調查，共收到319份問卷，141份來自中學、175份來自小學、3份來自特殊學校，受訪者為教師或校長。調查結果顯示，僅6.6%受訪者稱其任教的學生對欺凌定義非常熟悉，其餘為大約知道（46.1%）、有點模糊（42.9%）及未認識過（4.4%）。

間接欺凌為多 3/4稱學生情緒較疫前差

學生欺凌個案種類方面，調查顯示造謠、蓄意不友善、無視別人存在、孤立、杯葛或排擠受害者等間接欺凌佔最多（31%），其餘依次為言語欺凌、網絡欺凌及身體欺凌。至於學生欺凌別人原因，56.7%為與被欺凌學生有過節、56.1%不懂如何處理自己的情緒、44.2%對恃強凌弱習以為常。

至於疫情對學生情緒的影響，有約七成半受訪者稱學生的情緒問題較疫前加劇，當中32.6%稱較以往波動大、33.2%稱較以往略為波動、10%形容波動情况嚴重；而教師處理學生情緒行為問題的工作量亦增加，嚴重增加的佔逾一成半，其餘為增加較多（34.8%）、略為增加（37%）及沒有增加（11.9%）。

相關字詞﹕學生 欺凌

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