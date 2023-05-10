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教育
2023年5月10日星期三
語文同樂 第643期
佛聯會：學校只聚焦收生「不健康」 轄下來年600小一生 斥千萬引入配套提升英文水平
不滿校方無理處罰欠程序 浸大學生會總辭聯署
勞處推畢業招聘 助DSE生試後求職
生活關鍵詞：文化昆蟲學
人物例子庫：我沒有什麼特殊的技巧，我只是刻到讓自己感動叫絕為止。
視聽之娛：收官極速之旅
生活關鍵詞：中外蟲之文化與文學
詞中物：房間裏還有房間——陳顥仁〈喜餅店〉的多重隱喻
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Food waste
Talk of the town : New ways of dealing with food waste
Talk of the town Answers
Horizon : Animal census
Horizon Answers
Grammar : Take
Grammar Answers
文字發酵參考答案
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佛聯會：學校只聚焦收生「不健康」 轄下來年600小一生 斥千萬引入配套提升英文水平
不滿校方無理處罰欠程序 浸大學生會總辭聯署
勞處推畢業招聘 助DSE生試後求職
生活關鍵詞：文化昆蟲學
人物例子庫：我沒有什麼特殊的技巧，我只是刻到讓自己感動叫絕為止。
視聽之娛：收官極速之旅
生活關鍵詞：中外蟲之文化與文學
詞中物：房間裏還有房間——陳顥仁〈喜餅店〉的多重隱喻
文字發酵
文字發酵參考答案
Talk of the town : Food waste
Talk of the town : New ways of dealing with food waste
Talk of the town Answers
Horizon : Animal census
Horizon Answers
Grammar : Take
Grammar Answers
佛聯會：學校只聚焦收生「不健康」 轄下來年600小一生 斥千萬引入配套提升英文水平
不滿校方無理處罰欠程序 浸大學生會總辭聯署
勞處推畢業招聘 助DSE生試後求職
生活關鍵詞：文化昆蟲學
人物例子庫：我沒有什麼特殊的技巧，我只是刻到讓自己感動叫絕為止。
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詞中物：房間裏還有房間——陳顥仁〈喜餅店〉的多重隱喻
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Talk of the town : Food waste
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Talk of the town Answers
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