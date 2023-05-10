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教育

不滿校方無理處罰欠程序 浸大學生會總辭聯署

【明報專訊】斷莊3年後，上月初才就任的浸會大學學生會幹事會前晚（8日）宣布總辭。事緣上月浸大校方施罰，學生會幹事會成員不滿校方沒解釋清楚懲處原因，在處分前亦沒有讓學生申辯，批評欠程序公義。幹事昨日發起聯署，要求校方撤回對幹事會的處分，已至少收集逾500名浸大成員實體簽署。

斷莊3年後 上任僅一個月

校方上月針對該會發布的政綱、年度計劃書及財政預算，稱發現「不符社會標準和價值觀」，處分4名幹事會成員，須剝奪參與校政權利至明年。本報昨向校方查詢，對於學生會幹事會成員批評浸大「粗暴無理懲處」有何回應，截稿前未獲浸大回覆。

指學生沒申辯機會 未解釋哪字句涉仇恨

「聯合上訴平台」聯署發起人戴嘉平，原任浸大學生會外務副幹事長，他昨向本報稱，校方曾在非正式會面中，指學生會發布仇恨言論，惟未清楚說明「哪一字、哪一句」涉及仇恨。戴嘉平不滿校方決定處分前，未有正式讓幹事會學生有申辯的機會，欠缺程序公義。他又說，浸大校方本月底安排上訴聆訊，此前希望透過聯署「討回公道」。

盼組臨時委員會 維持日常事務

原浸大學生會幹事長、另一聯署發起人許雯珣說，該會總辭前一度希望繼續履行學生會選舉承諾，繼續運作，但考慮到現時難向校方借用場地等，「連活動也辦不了，受到多番阻撓」，希望全體成員請辭後，盡快按機制組成臨時行政委員會，維持學生會日常事務。

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