明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

佛聯會：學校只聚焦收生「不健康」 轄下來年600小一生 斥千萬引入配套提升英文水平

【明報專訊】學生人口出現結構性下跌，學校收生問題漸現，5間資助小學下學年不獲教育局資助開辦小一級，教育局亦多次呼籲辦學團體響應合併學校。轄下有7間津貼小學的香港佛教聯合會，各校悉數獲資助開辦下學年小一級，預料共有約600名小一新生。佛聯會學務顧問昨日表示，該會沒有需要和沒有條件合併小學。該會小學校長會主席稱，倘學校只聚焦在收生事宜是「不健康」，認為應聚焦教育。

香港佛教聯合會學務顧問莊聖謙說，學界許多年前已面對過學生人口減少，但今次學校都「比較被動」，被問該辦學團體將有何收生策略，他指學校的初心是助學生學習、成長，「學校做好這事，自然對家長和學生有吸引力」。

被問收生策略 顧問：初心是助學生學習

佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄補充，作為校長或教師只聚焦收生是「不健康」，認為學校應該聚焦教育，「不需思考複雜的事……我們的天職是教好小朋友」。

校長：「教好小朋友」自然吸引報讀

另外，佛聯會昨宣布斥資約千萬元引入聯同教大研發的「小一入學英文評估」，料下學年惠及屬下7間小學的小一新生。佛教聯合會學務顧問李玉枝表示，升小一學童的英語水平有極大差異，為初小英語教育帶來很大挑戰，稱屬會亦面對同樣問題。

該辦學團體希望透過引入英文評估及各項英語配套，提升學生英語水平。下學年起，佛教聯合會屬下各小學會安排小一新生使用平板電腦做評估，分為設筆試和口試，涵蓋測試字母辨認、句子理解、語音意識、日常溝通、單字朗讀等。辦學團體日後擬每年7月至8月「小一適應日」期間，為新生評估水平，料每年10月，教師可獲得學生的評估報告，按學生表現為他們「拔尖」或「補底」。

教師獲評估報告 因材「拔尖補底 」

佛教聯合會屬校之一佛教慈敬學校，校長范秀琪說，新冠疫情下網課持續多時，即使恢復實體課，學童早前長時間須戴口罩上課，留意到學生英語發音退步，她舉例說，初小生「t」和「s」發音不準。該校去年起，讓小一新生試行做「小一入學英文評估」，認為有助改善學生弱項。范秀琪表示，教師會參考評估的數據，加強發音欠佳的學生在拼音（phonics）方面的練習；學生在評估過程中，亦會接受「前測」和「後測」，助了解其英語聽、寫、讀、說各方面的進步情况。佛教聯合會同時強調，推出各項英語學習活動目的非吸引報讀、提升競爭力，而是旨在改善學生英語能力。

上 / 下一篇新聞