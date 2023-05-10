佛聯會：學校只聚焦收生「不健康」 轄下來年600小一生 斥千萬引入配套提升英文水平

香港佛教聯合會學務顧問莊聖謙說，學界許多年前已面對過學生人口減少，但今次學校都「比較被動」，被問該辦學團體將有何收生策略，他指學校的初心是助學生學習、成長，「學校做好這事，自然對家長和學生有吸引力」。

被問收生策略 顧問：初心是助學生學習

佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄補充，作為校長或教師只聚焦收生是「不健康」，認為學校應該聚焦教育，「不需思考複雜的事……我們的天職是教好小朋友」。

校長：「教好小朋友」自然吸引報讀

另外，佛聯會昨宣布斥資約千萬元引入聯同教大研發的「小一入學英文評估」，料下學年惠及屬下7間小學的小一新生。佛教聯合會學務顧問李玉枝表示，升小一學童的英語水平有極大差異，為初小英語教育帶來很大挑戰，稱屬會亦面對同樣問題。

該辦學團體希望透過引入英文評估及各項英語配套，提升學生英語水平。下學年起，佛教聯合會屬下各小學會安排小一新生使用平板電腦做評估，分為設筆試和口試，涵蓋測試字母辨認、句子理解、語音意識、日常溝通、單字朗讀等。辦學團體日後擬每年7月至8月「小一適應日」期間，為新生評估水平，料每年10月，教師可獲得學生的評估報告，按學生表現為他們「拔尖」或「補底」。

教師獲評估報告 因材「拔尖補底 」

佛教聯合會屬校之一佛教慈敬學校，校長范秀琪說，新冠疫情下網課持續多時，即使恢復實體課，學童早前長時間須戴口罩上課，留意到學生英語發音退步，她舉例說，初小生「t」和「s」發音不準。該校去年起，讓小一新生試行做「小一入學英文評估」，認為有助改善學生弱項。范秀琪表示，教師會參考評估的數據，加強發音欠佳的學生在拼音（phonics）方面的練習；學生在評估過程中，亦會接受「前測」和「後測」，助了解其英語聽、寫、讀、說各方面的進步情况。佛教聯合會同時強調，推出各項英語學習活動目的非吸引報讀、提升競爭力，而是旨在改善學生英語能力。